Bayburt Üniversitesi, Bayburt’un kültürel ve tarihi birikimine katkı sunan eserlerine bir yenisini ekledi. Bayburt’un düşman işgalinden kurtulduğu 1918 tarihini ölümsüzleştiren asırlık zafer anısına düzenlenen sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşan kitap, ulusal literatüre armağan edildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nün, kurtuluş tarihine atfen 20-21 Şubat 2018 tarihinde düzenlediği ‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt ve Kafkas Cephesi’ Sempozyumunda akademik bakışlar eşliğinde anlatılan kahramanlık destanı, Bayburt yakın tarihine ışık tutan bir esere dönüştü. Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yakın ilgisi ve Bayburt Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi’nin çalışmalarıyla tamamlanan eserde, meseleyi farklı yönleriyle irdeleyen 20 seçkin çalışma yer aldı. Ulusal bağlamda birçok akademisyenin katkı yaptığı eser, tarih disiplinine yön veren bilim kurulu akademisyenlerinin değerlendirmelerinden tam not aldı.

Kitap için bir takdim yazısı kaleme alan Rektör Coşkun, kentleşme ile paralel yönde ilerleyen medeniyet kavramının, Bayburt’un kadim tarihini anlamak açısından araştırmacılara ilham olduğunu ifade etti. Rektör Coşkun, Bayburt’un sosyo-politik ve jeopolitik açılardan istilacı teşebbüslere maruz kaldığını ve bunun son örneğini teşkil eden Rus işgali ile birlikte ebediyen anılacak bir kahramanlık destanı yazıldığını belirtti. Üniversite olarak Bayburt tarih ve kültür hafızasına kazanç sağlayan bir eseri tamamlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Rektör Coşkun, şehre ilişkin önemli bir envanter oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Sempozyumu düzenleyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini temsilen Rektör Coşkun’u ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Esat Aktaş, kendi yazısının da yer aldığı kitabı armağan etti. Kitabı inceleyen Rektör Coşkun, emeği geçen akademisyenlere teşekkürlerini iletti.