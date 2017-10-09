İllere göre genç nüfus oranında Dördüncü İl olduk..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Gençlik raporunu yayımladı.
Buna göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 16,3’ünü oluşturdu. İşte TÜİK verilerine göre genç nüfusun Bayburt’ta toplam nüfusa oranları...
Bayburt 81 İl arasında Nüfusa oranla en çok Gencin yaşadığı dördüncü il oldu.Hakkari,Şırnak Siirt’ten sonra En genç Nüfus ,Nüfusa oranla Bayburt’ta en Yaşlı Nüfus Muğla da.
Bayburt
Genç nüfus: 20231
İl nüfusuna oranı: 22,44
İstanbul
Genç nüfus: 2271609
İl nüfusuna oranı: 15,34
Hakkari
Genç nüfus: 68183
İl nüfusuna oranı: 25,45
Muğla
Genç nüfus: 121842
İl nüfusuna oranı: 13,18
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