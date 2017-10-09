İllere göre genç nüfus oranında Dördüncü İl olduk..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Gençlik raporunu yayımladı.

Buna göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 16,3’ünü oluşturdu. İşte TÜİK verilerine göre genç nüfusun Bayburt’ta toplam nüfusa oranları...

Bayburt 81 İl arasında Nüfusa oranla en çok Gencin yaşadığı dördüncü il oldu.Hakkari,Şırnak Siirt’ten sonra En genç Nüfus ,Nüfusa oranla Bayburt’ta en Yaşlı Nüfus Muğla da.

Bayburt

Genç nüfus: 20231

İl nüfusuna oranı: 22,44

İstanbul

Genç nüfus: 2271609

İl nüfusuna oranı: 15,34

Hakkari

Genç nüfus: 68183

İl nüfusuna oranı: 25,45

Muğla

Genç nüfus: 121842

İl nüfusuna oranı: 13,18