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İLİMİZDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI EĞİTİMLERİ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) önemli halk sağlığı sorunlarına yol açan ve ölümle sonuçlanabilen viral bir zoonozdur.

İLİMİZDE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI EĞİTİMLERİ
23 Mayıs 2019 Perşembe 17:30

Hastalık başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşmakta olup hastalığa yönelik eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve farkındalık oluşturularak korunma önlemlerinin alınmasının sağlanması oldukça önemlidir. Bu kapsamda  ilimiz genelinde Merkez, Aydıntepe ve Demirözü Toplum Sağlığı Merkezleri  tarafından  pozitif vaka görülen köylerde ve okullarda eğitim yapılmıştır.

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