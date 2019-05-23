Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) önemli halk sağlığı sorunlarına yol açan ve ölümle sonuçlanabilen viral bir zoonozdur.

Hastalık başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşmakta olup hastalığa yönelik eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve farkındalık oluşturularak korunma önlemlerinin alınmasının sağlanması oldukça önemlidir. Bu kapsamda ilimiz genelinde Merkez, Aydıntepe ve Demirözü Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından pozitif vaka görülen köylerde ve okullarda eğitim yapılmıştır.