İl Pandemi Kurulu oluşturulacak..

İl idare kurulu Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla,Tüm illerde valiler başkanlığında pandemi kurulu oluşturacak talimatı kapsamında çalışmalara başladı.
Bayburt Valiliği,Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, ülke çapında eş zamanlı gerçekleştirilen İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında koronavirüs salgınına yönelik tebirlerin uygulanması ile alınacak ek tedbirler Vali Cüneyt Epcim başkanlığında değerlendirildi.
İL PANDEMİ KURULUNDA ALINAN TEDBİRLER AÇIKLANACAK..
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