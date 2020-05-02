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İl Müftülüğünden “Cana Kan Kat” Kampanyası

Bayburt İl Müftülüğü “Cana Kan Kat”sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. İl Müftülüğü bahçesinde Kızılay kan aracında yapılan kan bağışına din görevlileri ve vatandaşlar destek verdi. 28 Nisan Salı Günü iftardan sonra başlayan kampanyada 50 ünite kan verildi.Bayburt merkez ve köylerde görev yapan din görevlilerinin gönüllü olarak katıldığı ve sosyal mesafenin azami ölçüde korunduğu kampanya üç gün devam edecek.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:49

        Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu: “Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamız ramazan öncesi yaptığı basın toplantısında bütün din görevlilerini kan bağışı yapmaya davet etmişti.  Bizde Bayburt İl Müftülüğü olarak Sayın Başkanımızın davetine icabet ederek kan bağışı kampanyası düzenledik. Din görevlilerimizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu kampanya 28 Nisan Salı günü iftardan sonra başladı ve üç gün devam edecek. Bilindiği üzere Ramazan Ayı hayır ve yardımlaşma ayıdır. En büyük yardımda bir cana can olmaktır. Bizde bu yüzden Cana Kan Katsloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

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