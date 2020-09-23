İl Genel Meclis Başkanı Ağın Hakkındaki iddialara cevap verdi.

Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın Sosyal Medyada dolaşan,Hakkındaki iddialara cevap verdi.

Sosyal Medyada İsmi belli şahsın,iftira ve iddialarına önce gaile almadığını fakat,paylaşımlara yapılan yorumları da gördükten sonra,işin şirazesinden kaydığını belirten Başkan Ağın,Dün itibariyle bu Şahıs hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Başkan Ağın açıklamasında,Bu Şahsın birileri tarafından yönlendirildiğini ve şahsın bir çok siyasetçimizi hedef aldığını,son olarak ta Valimizi hedef alan paylaşımlarda bulundu dedi.

Bu şahsın tamamen bir itibar suikastlığı yaptığını belirtti.

Ağın Sosyal Medya hesabından da açıklama yaptı.