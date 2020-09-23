 ﻿
banner520

İl Genel Meclis Başkanı Ağın Hakkındaki iddialara cevap verdi.

Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın Sosyal Medyada dolaşan,Hakkındaki iddialara cevap verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Ağın Hakkındaki iddialara cevap verdi.
23 Eylül 2020 Çarşamba 16:14

                 Sosyal Medyada İsmi belli şahsın,iftira ve  iddialarına önce gaile almadığını fakat,paylaşımlara yapılan yorumları da gördükten sonra,işin şirazesinden kaydığını belirten Başkan Ağın,Dün itibariyle bu Şahıs hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

                Başkan Ağın açıklamasında,Bu Şahsın birileri tarafından yönlendirildiğini ve şahsın bir çok siyasetçimizi hedef aldığını,son olarak ta Valimizi hedef alan paylaşımlarda bulundu dedi.

Bu şahsın tamamen bir itibar suikastlığı yaptığını belirtti.

Ağın Sosyal Medya hesabından da açıklama yaptı.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Önceki Haber
Mete Memiş,sosyal medyada dolaşan iddialara cevap verdi.
Sonraki Haber
Demirözünde Sağlık Denetimleri devam etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.