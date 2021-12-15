İl Afet Risk Azaltma Tanıtım ve Uygulama Toplantısı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Tanıtım ve Uygulama Toplantısı Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta afet farkındalığın geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem alınması konusunda davranış değişikliği oluşturulması maksadıyla 2021 yılında çalışmalarına başlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tamamlandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurumların katılımlarıyla hazırlanan plan, Öğretmen Evi’nde düzenlenen tanıtım ve uygulama toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantı açılışında plana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, son dönemlerde afet riskinin olağanüstü düzeylere yaklaştığı bir dönem yaşandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın buna yönelik afetlerle mücadele ve risk azaltma konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirten Vali Epcim, bu çalışmalara esas olarak İl Afet Risk Azaltma Planlarının hazırlanması noktasında ülke düzeyinde yoğun bir çalışma ortaya konduğunu bildirdi.

Vali Epcim, Bayburt’ta İRAP’ın hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Şu an itibariyle İRAP başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte bazı sivil toplum kuruluşları (STK) da bizlere destek verdi. Özellikle gönüllülük esasıyla çalışan STK’larımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Epcim, geçen yaz yaşanan afetler nedeniyle ülke olarak zorlu bir dönem geçirildiğine vurgu yaptı. Sel ve yangınların yanı sıra depremlerin de yaşandığı bu dönemde örnek bir afet yönetimi sergilendiğini anlatan Vali Epcim, şunları söyledi: “Elazığ depreminde, İzmir depreminde ve depremden sonraki süreç yönetiminin tüm dünyaya örnek olduğu bir kriz yönetimini hep birlikte müşahede ettik. Depremden sonraki uygulamalar vatandaşlarımızın gönlünde özel bir yer kapladı. Çok büyük memnuniyet oluşturan afet sonrasındaki konutların yapımı, risk azaltıcı bazı çalışmalar yapıldı. Bunları çok önemli görüyoruz. Biz de ilimizi bu hususta hazırlıklı tutmak istiyoruz.”

Toplantının yerel düzeyde son yılların en geniş kapsamlı buluşması olduğunu bildiren Vali Epcim, bu durumun afetlere karşı hazırlıklı olmaya verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Vali Epcim, “Bu toplantıda özellikle İRAP’ta başlıca önem arz eden konuları analiz edeceğiz. Kurumsal bazlı da hangi kurumlardan neler beklendiği ilgili kurumlarımızın sunumunda gösterilmiş olacak. Tabi bütün kurumlarımız afete hazırlıklı olmak için elinden gelen gayreti gösterecek. Sağlıktan tarıma, devlet su işlerinden özel idareye, kolluk kuvvetlerimizden belediyeye kadar bu alan çok önemli. Çok zorlu bir alan. Bunun için afetlere hazırlıklı olmak bütün yöneticilerin, bütün siyasetçilerin ana ödevlerinden biri olmalı. Bizler de böyle görüyoruz. Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun hemen hemen her toplantıda bizlere sorduğu, ‘İllerimiz afete hazır mı?’ sorusuna uygun bir çalışmayı ilimizde ortaya koymaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Daha sonra AFAD İl Müdürü Adil Arslan, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın detaylarını ve paydaşlara düşen görevleri anlattı.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilgili kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.