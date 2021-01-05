İGFA), Yayın Hayatına Başladı

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) bünyesinde kurulan İGF Haber Ajansı (İGFA), İGF Reklam Ajansı ve İgfhaber.com yayın hayatına başladı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, bu projelerle İGF üyesi 2 bin 500 internet medyasının ekonomik sıkıntılarının biteceğini söyledi.

Türkiye’nin merakla beklediği İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı ve İgfhaber.com yayın hayatına başladı. İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) bünyesinde kurulan İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı ve İgfhaber.com’un internet medyalarına nefes aldıracak projeler olduğunun altını çizen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, “Hızla gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de medya sektöründe ve haber okuma alışkanlıklarında önemli bir boyutta değişim yaşanıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde bu değişim hissedilir şekilde gözler önüne serildi. Salgın sürecinde vatandaşların haber okuma alışkanlıkları sosyal medya ve internet medyasına taşındı. Bu süreçte haberi internet medyalarından okunma oranı yüzde 91’lere kadar yükselirken, internet medyaları sosyal medya ile de mücadele ve yarış içinde kaldılar” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİ MEDYALARI CİDDİ ETKİLEDİ”

Pandemi sürecinde medya sektörünün ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çeken Demir, “Bu süreçte medyaların gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanmış, işsiz gazeteci sayısı da hızla artmıştır. 81 il, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’de dernek, cemiyet ve temsilcilerimizin bulunduğu toplamda 2 bin 500 internet medyasının üyesi olduğu İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak, internet medyalarının gelirlerini arttıracak, gider kalemlerini düşürecek projeler üzerinde çalıştık. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonrası kısa adı İGFA olan İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı ve İGF TV’yi kurduk. İGF Haber Ajansı’nda internet medyalarının yapmış olduğu özel haberler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmaların basın bültenleri, hazırladığımız yazılım sistemi ile aynı anda İgfhaber.com ve 2 bin 500 internet medyasında yayınlanacak. İGF Reklam Ajansı’nda da, internet medyalarından istediğimiz banner alanlarında dönüşümlü reklamlar yayınlanacak” şeklinde konuştu.

İGF TV ŞUBAT AYINDA YAYINDA

İGF TV projesinin şubat ayı içerisinde başlayacağını hatırlatan İGF Genel Başkanı Demir, “İGF TV projemiz ile her ilin gündemi, sorunları ülke gündemine taşınacak. Her ilde yapılacak canlı yayın programları, İGF TV aracılığıyla aynı anda tüm üye internet medyalarından canlı yayınlanacak. Bu projelerden elde edilecek gelir, 2 bin 500 internet medyasına gelir olarak dağıtılacak. Aslında bu projeler, bir nevi Basın İlan Kurumu’nun özel versiyonu diyebiliriz. Projemizde emeği geçen başta federasyon yönetim kurulu üyelerime, üye dernek, cemiyet başkanlarımıza ve il temsilcilerimize, bu projeye inanarak tam destek veren internet medyalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnternet medyacılığı ile artık yerel medya kavramı tarih oluşmuştur” diyen Mesut Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugün Trabzon’da, Mardin’de, Kilis’te, Konya’da, Antalya’da, Bursa’da yayın yapan yerel gazeteler, televizyonlar, yaptıkları haberleri ya da programları internet haber sitelerinde yer vererek dünyanın bir ucundaki okuyucuya ulaşabilmektedir. Yeni medya düzenine geçişi hızlandıracak İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı, İgfhaber.com ve İGF TV projelerimizin ülkemize ve internet medyalarımıza hazırlı olmasını diliyorum.”