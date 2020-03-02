İDLİB GAZİMİZ FEYYAZ EMİR BABA OCAĞINDA

İdlib’de hain saldırı sonucu hafif yaralı olarak kurtulan idlib gazimiz Uzman Çavuş Feyyaz Emir baba ocağında dualarla karşılandı.
Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed rejiminin yaptığı alçak hava saldırısı sonucu 33 Kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş birçok askerimiz saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.
Bayburt'un Taşocağı (Ergi) köyünden Uzman Çavuş Feyyaz Emir ise Hain saldırıda hafif yaralı olarak kurtulmuştu.
Tedavisinin ardından idlib gazimiz Uzman Çavuş Feyyaz Emir Baba ocağında akrabaları ve komşuları tarafından dualarla karşılandı.
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