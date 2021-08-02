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İçme Suyu Arıtma Tesisinin Saha Çalışmaları Başladı

Bayburt Belediyesi tarafından kentte yapılacak olan içme suyu arıtma tesisi için saha çalışmaları başladı.

İçme Suyu Arıtma Tesisinin Saha Çalışmaları Başladı
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23
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BAYBURTGÜNDEM- Musluklardan daha sağlıklı ve kaliteli su akmasını sağlamak amacıyla Bayburt Belediyesi’nce uzun zamandır üzerinde çalışılan içme suyu arıtma tesisi projesi kapsamında Bayburt merkeze bağlı Gez Köyü yakınlarında sondaj ve zemin etüdü çalışması başlatıldı.

                 Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin verdiği bilgide, “Bayburt’umuzun en büyük sorunlarından biri olan şehir şebekesi içme suyunun sertlik oranındaki problemini inşallah çözüyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz kapsamında saha çalışması aşamasına geldik. Gez köyümüz yakınlarında başlattığımız sondaj ve zemin etüdüyle birlikte projemizi hızlandıracağız.

                  Yılsonuna kadar tamamlamayı amaçladığımız projemizi ihaleye çıkararak içme suyu arıtma tesisimizin inşasına başlamış olacağız. Bayburt için ‘kızıl elmamız’ dediğimiz projemiz hayata geçtiğinde hemşehrilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak. İnşallah evlerimizin çeşmelerinden akan su, pet şişelerde satılan su kalitesinde olacak. Bayburt’un kronikleşen sorunlarından birine daha son vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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