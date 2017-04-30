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Hutbe Okuma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali Bayburt Ulu Camiinde gerçekleştirildi. 11 ilden imam hatip lisesi öğrencilerinin jüri karşısında ter döktüğü yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Bayburt öğretmenevinde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hutbe Okuma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
30 Nisan 2017 Pazar 11:05

Başkan Memiş Öğrencileri Altınla Ödüllendirdi

Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Mete Memiş verdi. Başkan Memiş 1.olan Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muaz Tiryaki, 2. olan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih İslamoğlu ve 3. lüğü elde eden Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alican Sonakalan’ı altınla ödüllendirirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise Bayburt’taki sivil toplum kuruluşları ve birim amirlerince çeşitli hediyeler verildi.

11 İlden Katılım Gerçekleşti

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden katılımın oldukça geniş olduğu yarışmaya Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Ardahan, Kars, Iğdır, Artvin, Bingöl ve Ağrı’daki imam hatip liselerinde okuyan öğrenciler katıldı.

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