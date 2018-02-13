 ﻿
SGK İl müdürlüğünü ziyaret etti.
SGK İl müdürlüğünü ziyaret etti.
0
Karyollarına yatırımlar devam edecek.
Karyollarına yatırımlar devam edecek.
0
DSİ Genel müdürü Bayburt’a yapılan yatırımları anlattı..
DSİ Genel müdürü Bayburt’a yapılan yatırımları anlattı..
0
Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
0
banner399

Hünerli Eller Geleceğe Dokunmaya Başladı

Bayburt Valiliği tarafından desteklenen ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli SODES projesinin ilk kursu, kursiyer ve protokol üyelerinin katıldığı açılışla başladı.

Hünerli Eller Geleceğe Dokunmaya Başladı
13 Şubat 2018 Salı 13:30

Bayburt Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği projenin Aydıntepe Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er ile birlikte il Erkanı, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta proje hakkında bilgi veren Rektör Coşkun, 45 kadına yönelik gerçekleşen kurslar aracılığıyla kadınların sosyal yaşama ve işbölümüne katılmalarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Coşkun ayrıca, projenin ev ekonomilerine katkı yapacağını ve meslek öğrenen kadınların birer zanaat sahibi olarak kendilerine bir gelir yaratacaklarını ifade etti.

Katılanların ilgiyle inceledikleri ürünlerin üretileceği kurslar 6 ay boyunca sürecek ve çeşitli aşanlarda sergilenecek. proje kapsamında, takı tasarımı, tel kırma, altın ve gümüş işlemeciliği ile ahşap işlemeciliği, aile ve çocuk, Evdeki tehlikeler, kadın hakları, çevre bilinci konularında eğitimler verilecek.

banner397
İlgili Galeriler
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Önceki Haber
Paşayevadan sert çıkış
Sonraki Haber
Karyollarına yatırımlar devam edecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.