Hünerli Eller Geleceğe Dokunmaya Başladı

Bayburt Valiliği tarafından desteklenen ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli SODES projesinin ilk kursu, kursiyer ve protokol üyelerinin katıldığı açılışla başladı.

Bayburt Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği projenin Aydıntepe Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er ile birlikte il Erkanı, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta proje hakkında bilgi veren Rektör Coşkun, 45 kadına yönelik gerçekleşen kurslar aracılığıyla kadınların sosyal yaşama ve işbölümüne katılmalarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Coşkun ayrıca, projenin ev ekonomilerine katkı yapacağını ve meslek öğrenen kadınların birer zanaat sahibi olarak kendilerine bir gelir yaratacaklarını ifade etti.

Katılanların ilgiyle inceledikleri ürünlerin üretileceği kurslar 6 ay boyunca sürecek ve çeşitli aşanlarda sergilenecek. proje kapsamında, takı tasarımı, tel kırma, altın ve gümüş işlemeciliği ile ahşap işlemeciliği, aile ve çocuk, Evdeki tehlikeler, kadın hakları, çevre bilinci konularında eğitimler verilecek.