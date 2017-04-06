Hükümet Meydanının altı yer altı otoparkı oluyor..

Yeraltı Otoparkı Çalışmaları Devam Ediyor.Proje kapsamında Hükümet Meydanındaki alanın altı tek katlı 98 araç kapasiteli otopark, üstü ise kent meydanı olarak yapılacak.

Hükümet Meydanının altı yer altı otoparkı oluyor..
06 Nisan 2017 Perşembe 11:12

Bayburt Belediyesi yeni iş sezonunun açılmasıyla beraber birçok alanda olduğu gibi hükümet meydanı olarak bilinen alanda yapımı süren, yer altı otoparkı ve hükümet meydanı düzenlemesi projesinin imalatına da hız verdi. Proje Bayburt’un büyük bir sorunu olan otopark sıkıntısına, yapımına başlanacak olan diğer otoparklarla birlikte büyük oranda çözüm getirecek.

 Altı Otopark, Üstü Saray Bahçesi

Proje kapsamında Hükümet Meydanındaki alanın altı tek katlı 98 araç kapasiteli otopark, üstü ise kent meydanı olarak yapılacak. Halk arasında saray bahçesi olarak ta bilinen bu alanda projenin imalatı tamamlandığında, Bayburt hem kapalı bir otoparka hem de yapılacak sosyal donatılarıyla kullanışlı, geniş ve ferah bir meydana kavuşacak.  

 

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.