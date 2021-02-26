 ﻿
banner520

Hocalı Katliamının Yıldönümünde Bayburt Üniversitesinden Çevrimiçi Karma Sergi

26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında yaşanan katliamın yıl dönümünde Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından çevirimiçi karma sergi düzenleniyor.

Hocalı Katliamının Yıldönümünde Bayburt Üniversitesinden Çevrimiçi Karma Sergi
26 Şubat 2021 Cuma 16:40

- Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Hocalı ‘Unutmadık, Unutturmayacağız” başlıklı ulusal jürili karma sergi, 26 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak devam edecek.

Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilen ulusal jürili karma sergiye katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Hocalı katliamı sadece Azerbaycan’da acısı hissedilen bir katliam değil. Bizler de Türkiye’de bunun acısını her zaman yüreğimizde hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bu hassasiyeti göstererek “Hocalı ‘Unutmadık, Unutturmayacağız” sergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Bu serginin hayırlara vesile olmasını ve başarılı bir şekilde nihayete ermesini temenni ediyorum.” dedi.

Sanatseverlerle buluşturulmak üzere Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen ve COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ulusal jürili karma sergiye; http://sergi.bayburtsanattasarim.com/onlinegaleri/index.php adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler; #Hocalı Katliamı
Önceki Haber
Demirözü Barajının peyzaj projesi KUDAKA tarafından onaylandı.
Sonraki Haber
Hocalı Katliamının Yıldönümünde Bayburt Üniversitesinden Çevrimiçi Karma Sergi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.