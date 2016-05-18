HİZMET BİNASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi, Bayburt Hizmet Binası yapımı için yoğun çaba sarf ediyor.

Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy, Yönetim Kurulu üyesi Yasin Aktaş ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve İmar İşleri Müdürü Kasım Çeker ile birlikte Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Hizmet Binası için satın alınan ve hafriyatı boşaltılan alanı gezerek bilgi aldılar.

Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy:

“Türk Kızılayı Bayburt Şubesi olarak, Türkiye’nin en büyük yardım kuruluşu olan Türk Kızılayının varlığını İlimiz Bayburt’ta hissettirmek adına Hizmet Binamızı yapmak istiyoruz.

Bayburt Merkez Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi üzerinde bulunan toplam 585 metrekare olan arsayı satın alarak kurumumuza kazandırdık. Türkiye de ki 81 ilden 80 tanesinde bulunan ve maalesef ilimizde bulunmayan hizmet binasını yapmak istiyor Genel Merkezimizden onay ve tüm hayırsever bağışçılarımızdan da destek bekliyoruz.

Yapılacak Hizmet Binamız ile hem ilimize yaklaşık 10-15 kişilik istihdam sağlayacak ve ilimizde ki tüm hayır, bağış ve burs işlemlerimizi de bu hizmet binasından yürütmek istiyoruz. Bu nedenle Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu ile birlikte

tüm bürokratlarımızın desteğini alarak hizmet binamızı Bayburt’umuza kazandırmak arzusundayız.

Bayburt Belediye Başkanımız Mete Memiş ve yetkililerimiz ile var olan eski binanın yıkım ve hafriyatının boşaltılması ve çalışmaları yerinde inceleyerek arsanın inşaat aşamasına hazır olmasını sağladık. Önümüzde ki günlerde Genel Merkezimizin onayı ile inşallah inşaatımızı başlarız.” dedi.

