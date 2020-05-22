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Her gün 7 Fırın Vatandaşın adresine ekmek götürecek..

Bayburt'ta bayramın üç günü hizmet verecek olan fırınların listesi yayınlandı.

Her gün 7 Fırın Vatandaşın adresine ekmek götürecek..
22 Mayıs 2020 Cuma 22:34

Bayburt'ta bayramın üç günü hizmet verecek olan fırınların listesi yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı, 22 Mayıs Cuma günü (bugün) 23.59 itibariyle başlıyor. Bayburt’ta da vatandaşın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındı. Buna göre, bayramın her günü 7 fırın ekmek çıkaracak. Vatandaşlar ikametgah adreslerine en yakın fırınla iletişime geçerek ekmek ihtiyacını giderecek. Fırıncılar üç gün boyunca servis araçları ile vatandaşın ekmek ihtiyacını giderecek.

Öte yandan petrol ofisi bayileri de bayramda nöbet tutacak.

 İşte o listeler:

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