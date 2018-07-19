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Hemşerimiz Şerafettin Saka Yargıtay Üyeliğine atandı

Daha önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Üyesi 13. Ceza Daire Başkanı Şerafettin Saka , Yargıtay Üyeliğine Atandı.

Hemşerimiz Şerafettin Saka Yargıtay Üyeliğine atandı
19 Temmuz 2018 Perşembe 12:15

Hemşerimiz Şerafettin Saka’nın görev yeri İstanbul.Saka Yargıtay,İstanbul Bölge Mahkemeleri Daire Başkanlığına atandı.

HSK Genel Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçti. Seçilen bu yeni üyelerin göreve başlamasıyla birlikte yüksek yargıda daireler ve kurullar yeniden şekillenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 üye seçimi gerçekleştirdi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DOLAYISIYLA ERTELENMİŞTİ

HSK ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında seçimi yapmayı planladı. Ancak erken seçim kararı alınınca Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdülhamit Gül üyelik seçimlerinin ertelenmesine karar verdi. Ertelenen seçimler bugün gerçekleştirildi.

YARGITAY'A 100, DANIŞTAY'A 12 YENİ ÜYE

Sabah saatlerinde toplanan HSK Genel Kurulu; Yargıtay'a 100, Danıştay'a da 12 yeni üye seçti. Bu yeni üyelerin göreve başlamasıyla yüksek yargıda daireler ve kurullar yeniden şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki günlerde Danıştay'a 4 yeni üye ataması yapması bekleniyor.

İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtayüyesi arasında yer aldı.

Hemşerimiz Şerafettin Saka Yargıtay,İstanbul Bölge Mahkemeleri Daire Başkanlığına atandı.

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