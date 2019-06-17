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Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymaktan Gazetemize ziyaret..

Bayburtlu Hemşerimiz,Samsun Valisi Osman Kaymak Gazetemizi Ziyaret etti.

Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymaktan Gazetemize ziyaret..
17 Haziran 2019 Pazartesi 16:02

Gazetemizi Ziyaret eden Samsun Valisi Hemşerimiz Osman Kaymak’la,Bayburtlu Hemşerilerimizin,Valimizin Görev yaptığı İllerdeki durumlarını ve Derneklerimizin durumu hakkında konuştuk.

Valimiz Osman Kaymak görev yaptığım her İlde hemşerilirimiz göğsümüzü kabartmıştır.tek kelimeyle bunu belirtmek istiyorum dedi.

Bayburtlu hemşerilerimizin Büyük şehirlerde Kültürleri kaybetmemeleri için Derneklerimize daha fazla önem vermelerini rica ediyorum dedi.

Osman Kaymak ,Bayburtlu hemşerilerimizin çocuklarımızın okumalarına çok fazla ehemmiyet vermemelerinin üzücü olduğunu ,kesinlikle çocuklarımızı okutmamız gerektiğini belirtti.

Gazetemizin durumu hakkında bilgi alan Valimizle daha sonra bir söyleşi yaptık.

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