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Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymak Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.

Samsun Gazeteleri manşet attı… ( Samsun seni unutmayacak 'Osman Baba') Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Samsun Valisi Osman Kaymak basın mensupları ile vedalaştı.. Samsun’dan Osman Baba geçti..

Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymak Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.
12 Haziran 2020 Cuma 16:18

9 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Samsun’daki valilik görevinden alınan Vali Osman Kaymak, mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. Bugün kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Osman Kaymak, Samsunlulara ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.

Vali Kaymak kendisine ait sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: “13 Haziran 2017 tarihli kararname ile atandığım Samsun Valiliği görevimden 9 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında devletimizin verdiği görevleri İlkadım şehri Samsunumuzda onurla yerine getirerek, halka hizmet anlayışı ile çalışma gayretinde bulundum. Tüm Samsunlu hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin.”

Osman Kaymak’ın veda paylaşımının ardından birçok Samsunlu vatandaş paylaşımın altına yorumda bulundu. Vatandaşlar, “Osman Kaymak diye yazılır, Osman Baba diye okunur”, “Samsun sizi unutmayacak”, “Siz bu şehrin hem valisi hem de ağabeyisiniz”, “Samsun Osman babasını çok özleyecek. Allah yâr ve yardımcınız olsun sayın valim” gibi birçok yorumda bulundular.



Samsun'da 3 yıllık görevi boyunca halkın sevgisini kazanan, önemli görevlere imza atan Osman Kaymak , sosyal medyada sevenleri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Samsun 'da yaptığı güzel işlerle ve Samsunspor 'a olan katkı ve sevgisiyle gönüllerde taht kuran Kaymak, Samsun'un Osman Babası olarak da uzun zaman dillerde dolaştı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Osman Kaymak'ın gidişiyle ilgili yorumlarda bulundu.

İşye o yorumlar;

''Sen bize abi edasıyle sahip çıktın Samsunspor gibi bir markayı yaşatmak için elinden geleni yaptın''

''Sayın valim,samsun ve samsunspor sizi hiçbir zaman unutmayacak''

''Samsunspor'umuza kayyum atanan ilk valiydi Osman Kaymak. Şehri, takımı, halkı hep sevdi. İçten karakteri, adaletli davranışı ile güzel örnekti''

''Bir hayalimiz var bizim Osman baba Şehri Samsun Şampiyonluk Yaşayacak Sizde O Gun Yanımızda Olacaksın''

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