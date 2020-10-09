Hemşerimiz Deniz Daştan, EPDK'da Daire Başkanı oldu.

Bayburtlu bürokrat Deniz Daştan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

İstanbul Hukuk Fakültesi’ni derece ile bitirdikten sonra Kaymakamlık ve EPDK uzmanlık sınavını aynı anda kazanan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda çalışmayı tercih eden Deniz Daştan, 2002 yılında uzman yardımcısı olarak girdiği kurumda, adından söz ettirdiği çalışmalara imza atarak, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Kurumun en önemli ve en gözde dairesinin başkanlığına getirilen Deniz Daştan’ın altında 9 başkanlık bulunuyor.

Bayburt’a önemli katkıları var

Kurumda görev yaptığı günden bu yana ülke genelinde önemli projelerin yapılmasında emeği olan Daştan, Bayburt’un, Bayburtlu’nun kurumla ilgili problemlerinde de aranan isim oldu. Memleketi Bayburt’un projelerini titizlikle takip eden Daştan, Bayburt Belediyesi’nin yaptığı güneş enerjisi projesi ile yakından ilgilendi, teknik destekler verdi.

Deniz Daştan kimdir?

1978 yılında Bayburt'un Danişment köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bayburt'ta bitirdikten sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni dereceyle tamamladı. 2004 yılında EPDK'da "Enerji Uzman Yardımcısı" olarak göreve başladı. 2008 yılında "AB Enerji Piyasalarında Yeni Bir Oluşum: Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu" başlıklı uzmanlık tezi ile Enerji Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans Eğitiminin ardından, aynı üniversitede doktora çalışmalarını sürdüren Deniz Daştan, EPDK'da bir süre Grup Başkanı olarak çalıştıktan sonra Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.