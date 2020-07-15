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Bayburtlu Hemşerimiz Mehmet Fatih Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.
Bayburt merkeze bağlı Yedigöze (Dacırak) köyü Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU, Ayasofya ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Hemşerimiz Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

Bayburtlu Hemşerimiz Mehmet Fatih Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Hemşerimiz Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.
15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:12

Akyazı Eski Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığına atanırken,EşiSöğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçeklide İstanbul Beykoz Kaymakamlığına getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’yle Türkiye genelinde 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu. İstanbul’da da bazı vali yardımcıları ile kaymakamlar değişti.

İstanbul’a vali yardımcısı olarak atanan mülki idare amirleri:

* Hukuk Müşaviri Özlem Bozkurt Gevrek
* Hukuk Müşaviri Şevket Atlı
* Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan
* Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli
* Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz
* Altınordu (Ordu) Kaymakamı Niyazi Erten
* Pazar (Rize) Kaymakamı İsmail Şanlı

İstanbul’da yedi ilçenin kaymakamı değişti. Yeni atanan kaymakamlar ve ilçeler şunlar:

* Ümraniye Kaymakamlığı’na Gerede (Bolu) Kaymakamı Cengiz Ünsal
* Kağıthane Kaymakamlığına Gürsu (Bursa) Kaymakamı Mustafa Koç
* Çatalca Kaymakamlığına Görele (Giresun) Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş
* Beykoz Kaymakamlığına Söğütlü (Sakarya) Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli
* Zeytinburnu Kaymakamlığına Talas (Kayseri) Kaymakamı Zekeriya Güney
* Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya
* Şile Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.

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