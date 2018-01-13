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Hemşerimiz Cemal Sarıhan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mekanında ağırladı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ak Parti İl Başkanlığı'nda toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Hemşerimiz Cemal Sarıhanın Sarıhan’ın Lokantasında yemek yedi.

Hemşerimiz Cemal Sarıhan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mekanında ağırladı..
13 Ocak 2018 Cumartesi 11:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanlığından yöneticiler katıldı.

Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan buradan ayrıldı. Restoran çıkışında Erdoğan çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki evine geçti.

Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan'ın, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çorba içmeye davet etmişti.

Bu arada, Erdoğan çorbacıda olduğu sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Etiketler; #Cemal Sarıhan
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