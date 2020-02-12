Hemşerimiz Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Arif Dağlar’ın cenazesi Pendik 15 Temmuz Şehitler Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahı olan Soğanlık aile kabristanına defin edildi.

Dağlar ailesini bu acı gününde Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, AK Parti önceki dönem İlçe Başkanları Temurhan Yıldız ve Mehdi Akman, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hüsamettin Koçak, Erol Kaya, Numan Kurtulmuş ve Lokman Ayva, İBB önceki dönem Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Erdem, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Eski Bakan İdris Güllüce, İBB Genel Müdür Yardımcısı Bülent Akköse, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve Yönetimi, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve Yönetimi, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil ve Yönetimi, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ve Yönetimi, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol ve Yönetimi, AK Parti Kartal Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek, Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Fehim Hava, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Efendi Argunşah, DSP Kartal İlçe Başkanı Güngör Çelik, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediye Başkan Yardımcıları, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Birim Müdürleri, Kartal Belediye Meclis Üyeleri, Pendik Belediye Meclis Üyeleri, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, AK Parti Kartal Belediye Başkan Aday Adayları Adem Gökçe, Onur İncehasan, Hüseyin Karakaya ve Temel Yaz, Kartal Mahalle Muhtarları, Pendik Mahalle Muhtarları, Pendik ve Kartal STK Başkanları, ve sevenleri yalnız bırakmadı.