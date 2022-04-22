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HAYIRSEVERLERDEN,ŞİNGAH’A 16 DERSİKLİ OKUL

Hayırsever vatandaşların yaptırdığı iki okulun inşaatına Şingahta başlandı.

HAYIRSEVERLERDEN,ŞİNGAH’A 16 DERSİKLİ OKUL
22 Nisan 2022 Cuma 18:01

BAYBURTGÜNDEM- Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar  Hayırsever tarafından yaptırılan ve Şingah Mahallesinde (Eski Hastane) bölgesinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan 6 derslikli Fatma Ersoy anaokulu ve 16 derslikli Süleyman Ersoy ilkokulu nun inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden Bayburt İl Özel İdaresi desteğiyle hafriyat çalışmasının tamamlandığı ve temel  beton hazırlığına geçildiği bilgisini aldı. 

Hayırseverimize ve çalışanlara teşekkür etti.

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