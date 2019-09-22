Vefatının 3.ü yılında hayırsever işadamı Kurban Yazoğlunun sevenleri Çağlayan,hürriyet mahallesi Cengiz Topel camii’de bir araya geldiler.

19 Eylül 2016 günü vefat eden hayırsever işadamı ,Bayburtsporun Efsane başkanı Kurban Yazoğlu'nun vefatının 3.seneyi devriyesinde İstanbul ,hürriyet mahallesi Cengiz Topel camii’de ikindi namazını müteakip geniş katılımlı mevlid-i şerif okutuldu.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu Mevlid-i Şerif’e,muhtelif siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, sanat ve spor camiasının mensuplarının yanı sıra, muhtelif meslek kuruluşlarına mensup vatandaşlar katıldı.

Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından cevahir resteurant’ta yemek ikramı yapıldı.Sevenlerinin hayır dualarla yad ettiği Yazoğlu için dualar edildi.

Hayırsever işadamı Kurban Yazoğlunun kardeşi İşadamı Şeref Yazoğlu dostlarıyla bir araya gelmekten memnun olduğunu ifade etti.

Ebediyete intikal eden Yazoğlu ailesinin değerli büyüğü,Bayburt sevdalısı Kurban Yazoğlu'na bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli Yazoğlu ailesi başta olmak üzere, tüm yakınlarına, akrabalarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.