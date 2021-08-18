Hayırsever İşadamı EKREM SEYHAN Vefat etti.

Bayburtlu İşadamı Ekrem Seyhan İstanbul da vefat etti.
BAYBURTGÜNDEM-
Bayburtlu İşadamı Ekrem Seyhan İstanbul da vefat etti. Bir süredir hastalığı nedeniyle yattığı hastanede vefat etti.
Bayburt Şingah Mahallesi’nde yaptırılan Ekrem ve Naile Seyhan Camiini yaptırmıştı.
Yıllardır Bayburt’a hizmet eden Bayburt Seyahatin kurucusu Seyhan bu gün ikindi Namazını müteakip İstanbul Şirinevler Ulu camiinde kılınacak Namaz sonrası Kocasinan Mezarlığına defnedilecek.
Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.