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HARABE BİNALAR YIKILIYOR..

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Bayburt’ta, tarihi eser özelliği taşımayan ve kullanılacak durumda olmayan harabe binaların yıkımına devam ediliyor.

HARABE BİNALAR YIKILIYOR..
05 Ekim 2017 Perşembe 09:47

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmaları çerçevesinde Veysel Mahallesi Duduzar Yolu Caddesi’nde bulunan yaya ve araç geçişleri için tehlike arz eden ve aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan yapılar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra çevreye zarar verilmeden fenişleri ekipleri tarafından yıkılarak olumsuz görüntüler ortadan kaldırıldı.

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