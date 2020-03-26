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HALK PAZARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Tüm dünyayı saran yeni tip corona virüs (Covid-19) tehlikesi sebebiyle daha önce birçok tedbiri devreye sokan Bayburt Belediyesi tedbirler kapsamında yeni bir adım daha attı.

HALK PAZARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
26 Mart 2020 Perşembe 13:07

Covid-19 ile mücadele çerçevesinde her hafta pazartesi günü kurulan halk pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.  

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci vatandaşların kalabalık bir şekilde bir arada bulundukları halk pazarının covid-19 salgınına karşı geçici süreliğine kapatılmasının uygun görüldüğünü söyleyerek, toplum sağlığı için bu durumun gerekli olduğunu ve herkesin kalabalık alanlardan uzak durması gerektiğini ifade etti.  Vatandaşların devlet yetkilileri tarafından sıklıkla yapılan evde kalın çağrısına uyması gerektiğini de belirten Başkan Pekmezci,  “Hemşehrilerimizden çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve covid-19 salgınından korunmak için kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini istirham ediyoruz” dedi.

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