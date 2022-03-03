HALK EĞİTİMİ MERKEZİ GERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Bayburt Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında geri dönüştürülen malzemelerle oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

BAYBURTHABER- Törende konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci “Halk Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen böyle bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yıllar önce halk eğitim müdürlüğü yaptığım dönemde dâhil olmak üzere Bayburt’un hanımefendilerinin, genç kızlarımızın maharetli ellerinde şekillenen o çalışmaları gördüğüm zaman gurur duydum. Ben geçen yıllarda bir şey söyledim. O zaman çok farklı bir yorum getirdiler. Dediler ki bazı kitapların anekdotlarında bir yazı vardı. Diyordu ki “Erzincan’ın kozu Bayburt’un kızı meşhur.” Bu çok önemli bir hadiseydi. Orada esas olan kızlarımızın güzelliğinden ziyade maharetli olması ve ruh dünyasında ki güzellik önemliydi. Erzurum’da bir toplantıda konuşma yapılırken şöyle bir konu geçti. Erzurumlu genç kızlar evlenecekleri zaman çeyizinde neler var? Diye sorulduğunda eğer Bayburt ihramı var deniliyorsa o kızın çeyizi çok anlamlı ve güzel manasında ifadeler kullanılırdı.

Bu aslında Bayburt insanımızın yıllar boyunca getirdiği değerleri ve ortaya koyduğu çalışmaların ürünü olarak bizim önümüze geliyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bayburt’u her konuda tanıtmak adına gayretleriniz bizlere mutluluk veriyor. Bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan bir programda Türkiye Dokuma Atlası çalışmasında yer aldık ve o programda Bayburtlu hanımefendilerin hazırladığı ihramlardan elde edilen modernize edilmiş giysiler mankenler tarafından sunuldu. Ve gurur duyduk. Artık bundan sonra Bayburt İhramı Türkiye genelinde bilinen bir albüme dahil oldu. Bu durum Bayburtlular olarak yarına dönük düşüncelerimize ışık tutmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Sıfır atık projesinin başarılı olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkanımız Pekmezci “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesinin Anadolu’nun her yerinde bu durumda olması ve çalışmanın da başarılı bir şekilde ilerlemesi bizleri de mutlu etmekte. Özellikle Hayat Bulan Raflar ve Kitap Kokusu isimli çalışmayla birlikte hanımefendilerin kitap okuma alışkanlığını da kazanmaları da ayrı bir mutluluk. Şunu samimiyetle söylüyorum. Hala evime gittiğimde fırsat bulduğumda kitap okuyorum. Bunun mutluluğunu yaşadığınızda kolay kolay bırakamıyorsunuz.” Diye konuştu.

Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim ise Bayburt’un en önemli yönünün kültürel zenginliği olduğunu söyleyerek, “Özellikle Bayburtlu kadınların kültürel değerlere sahip çıkmaları bir gurur vesilesi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hanımefendi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” devam ediyor. Bu doğrultuda katı atıklardan enerji üretimi noktasında büyük yol kat edildi. Geri dönüşüm projeleriyle ekonomiye kazandırılan ürünlerin de olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “İşte burada bugün bir kütüphane oluşturuldu. Sıfır Atık Seferberliği’ne biz de Halk Eğitim Merkezi’nde oluşturduğumuz kütüphane ile katkı sağlamış olduk. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin Bayburt’a kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür ediyoruz. Bayburt’tan Sıfır Atık Seferberliği’ne bir selam yollamış oluyoruz.” Şeklinde konuştu.

Etkinlikte projeye ilişkin bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da Halk Eğitim Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz verilen eğitimlerin yanı sıra geçen yıl “Sıfır Atık” ve “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projelerine önemli destekler verildiğini ifade etti. Bu kapsamda merkezde ahşap atölyesi kurulduğunu anlatan Karakaşoğlu, şunları söyledi: “Kullanılmış çeşitli malzemeler tekrar boyanıp tamir edilerek Sıfır Atık projesi kapsamında geri dönüşümü sağlanmıştır. Bu eğitim öğretim yılında “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” hocalarımızın ve kursiyerlerimizin öz verili çalışmalarıyla merkezimize kazandırılmıştır. Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin tanıtılması ve kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenmiş, yarışmaya kursiyerlerimizin yoğun ilgi göstermesi projenin amaca ulaşmasında önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Karakaşoğlu, çalışmalarına destekleri dolayısıyla Vali Epcim ile Başkanımız Pekmezci’ye teşekkürlerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Geri Dönüşüm Kütüphanesi projesinin yapım aşamalarını anlatan video gösterimi yapılarak Halk Eğitimi Merkezi kursiyer ve öğretmenleri tarafından mini bir konser verildi. Daha sonra proje kapsamında düzenlenen “Hayat Bulan Raflar ve Kitap Kokusu” isimli kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Epcim, Başkanımız Pekmezci, Rektör Yardımcısı Bülbül, İl Milli Eğitim Müdürü Karakaşoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Koçyiğit tarafından verildi.

Ödül töreni sonrası Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılışını Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci beraber gerçekleştirdiler.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, kurum amirleri, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.