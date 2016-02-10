banner337

Hadis yarışmasına kayıtlar başladı

Türkiye genelinde düzenlenen ‘Ufka Yolculuk’ adlı ödüllü hadis yarışmasının Bayburt ayağını BAYÇED Derneği üstlendi.

Hadis yarışmasına kayıtlar başladı
banner330
 Bayburt eski Belediye Başkanı ve BAYÇED Derneği Başkanı Hacı Ali Polat, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, bu yıl ‘Riyazü’s Salihin‘den 1001 Hadis Seçkisi’ adlı kitapta yer alan hadisleri konu alan yarışmaya her yaştan insanın katılabileceğini söyledi.

Hazreti Peygamberin örnek hayatının ve söylemlerinin günümüzde ortaya çıkan ehli sünneti reddeden sapkın fikirlere karşılık en önemli kaynak olduğunu kaydeden Polat, “İlk yıl Bayburt’ta 156 kişinin katılımıyla başlayan ufka yolculuk yarışmaları sonraki yıllarda 200 ve 300 kişiye ulaşmış ve bu sayının daha da artacağını beklemekteyiz. 7’den 70’e herkesin katılacağı bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Tamamen gönüllülerden oluşan bu yarışma ÖSYM sisteminde yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu başta olmak üzere bir çok STK yarışmamızı desteklemektedir” dedi.

21 Şubat’a kadar Ufka Yolculuk adlı internet sitesinde başvuruların yapılabileceğini kaydeden Polat, Türkiye genelinde dereceye giren 16 kişiye Umre Seyahati, 28 kişiye tablet bilgisayar ve ayrıca para ödülü verileceğini kaydetti.

Polat, Bayburt’ta dereceye girenlere ise Bayburt Grup AŞ’nin sponsorluğunda birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın verileceğini söyledi.

Ödüller şöyle:

İl Ödülleri:
1.Tam Altın
2.Yarım altın
3.Çeyrek altın
4.ve 5. lere sürpriz hediyeler

Merkezi Ödüller
16 Umre seyahati
28 tablet bilgisayar
18 Bin TL

Kategoriler
14 yaş altı
14-19 yaş arası
19 yaş ve üzeri
İhtisas kategorisi

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Belediye Başkanı Memiş'e Şükran Plaketi
Sonraki Haber
BAYBURT PÖH ‘ TEN DİYARBAKIR'DAKİ POLİS VE ASKERE DESTEK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.