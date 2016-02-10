Hadis yarışmasına kayıtlar başladı

Hazreti Peygamberin örnek hayatının ve söylemlerinin günümüzde ortaya çıkan ehli sünneti reddeden sapkın fikirlere karşılık en önemli kaynak olduğunu kaydeden Polat, “İlk yıl Bayburt’ta 156 kişinin katılımıyla başlayan ufka yolculuk yarışmaları sonraki yıllarda 200 ve 300 kişiye ulaşmış ve bu sayının daha da artacağını beklemekteyiz. 7’den 70’e herkesin katılacağı bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Tamamen gönüllülerden oluşan bu yarışma ÖSYM sisteminde yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu başta olmak üzere bir çok STK yarışmamızı desteklemektedir” dedi.
21 Şubat’a kadar Ufka Yolculuk adlı internet sitesinde başvuruların yapılabileceğini kaydeden Polat, Türkiye genelinde dereceye giren 16 kişiye Umre Seyahati, 28 kişiye tablet bilgisayar ve ayrıca para ödülü verileceğini kaydetti.
Polat, Bayburt’ta dereceye girenlere ise Bayburt Grup AŞ’nin sponsorluğunda birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın verileceğini söyledi.
Ödüller şöyle:
İl Ödülleri:
1.Tam Altın
2.Yarım altın
3.Çeyrek altın
4.ve 5. lere sürpriz hediyeler
Merkezi Ödüller
16 Umre seyahati
28 tablet bilgisayar
18 Bin TL
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