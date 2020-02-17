GÜVENLİK İŞ SENDiKASI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FEVZİ KARATAŞ BAYBURT'TA

Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Karataş ve Karadeniz Bölge Başkanı Halil Aygün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bayburt'ta geldi.

Bayburt'ta ilk olarak Güvenlik İş Sendikası Bayburt İl Başkanlığını ziyaret edip İl Başkanı Hemdani Aktaş'tan sendika çalışmaları hakkında bilgi alıp yönetim kurulu üyeleri ve üyelerle istişare toplantısı gerçekleştirdi

İstişare Toplantısından sonra Bayburt Devlet Hastanesi Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesini ziyaret ederek burada görev yapan Özel Güvenlik Görevlileriyle bire bir görüşüp sorunlarını dinleyip isteklerini ve taleplerini aldı.

Bayburt'un ülkemiz ve Sendikamız için büyük önem arz eden şehir olduğunu ifade eden Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Karataş Bayburt Üniversitesi ziyaret çıkışı açıklamasına şöyle devam etti; "Bayburt; Öyle ki Örgütlenme de Türkiye Geneli tamamına yakını sendikamız Üyesidir.Küçük şehir olmadığı aksine Sendikamız ve birliğimiz için çok önemli yeri olan örnek şehirlerimizden biridir.

Sayın Genel Başkanımız Yönetim kurulumuz Ve Tüm Teşkilatımız için sürekli örnek teşkil etmiştir özellikle İl Başkanımızın dava arkadaşları ile Büyük çaba sarf ederek sendikal çabanın çok ötesine geçtiği görülmekte diğer sendikalara bile örnek teşkil etmektedir, en zor şartlarda bile birlik nedir beraberlik nasıl sağlanır net anlaşılmakta ve Davamızın bireylerine gurur vermektedir.

Bayburttaki dava arkadaşlarımıza onurlu mücadeleleri için minnettarız.

Bu sebepledir Sendikamız için küçük ama yüreği büyük yol arkadaşlarımızı ziyarete geldik.

696 ile kadroya geçip 2 yılın sonunda hakettiğini alamayan ciddi geçim sıkıntısı yaşayan bir an önce Sözleşmeye geçmek için sabırsızlanan, kadroya geçemeyen KİT adı konulan arkadaşlarımıza daha iyi destek için Değerli üyelerimizi ziyarete geldik.

Türkiye Genelinde Üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini istişare ediyoruz.İşte bu kapsamda Bayburt'ta gelerek Üyelerimizle İş yeri temsilcilerimizle görüşerek Bayburt ve Ülkemiz Geneli geçim sıkıntısının önüne geçebilmek, Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma şartlarının en iyi seviyeye taşımak adına Hep birlikte mücadele etmenin çözümlerini istişare etmekteyiz.

İş hayatı ve huzuru, 2020 Yılı içerisinde nasip olursa yetki ile beraber toplu sözleşme görüşmelerine başlamadan önce sahada olmak Emekçinin nabzını tutmak, her zaman olduğu gibi en asli görevimizdir.

Bu sebeple Bayburt ve Ülkemiz genelinde çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattık, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı istişare ettik.

Bilgi verdik sorun ve sıkıntıları Genel itibarıyla önerileri not ettik, Kardeşlerimizi Layıkıyla dinlemeye gayret ettik.

Sendika olarak Önemli kazanımlar elde ettik İnşallah en kısa Zamanda Sayın Genel Bakanımız Ömer Çağrıcı ile birlikte tekrar ziyaret etmeyi arzu adiyoruz.

Bayburt’ta bizleri evimizde gibi ağırlayan üyelerimize,kurum temsilcilerimize, Bayburt İl Başkanımız Hemdani Aktaş, Trabzon Bölge Başkanımız Halil Aygün'e ilgilerinden dolayı Sendikamız ve şahsım adına teşekkür ederim. Hep birlikte daha güzel günlere"Dedi