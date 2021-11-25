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Gümrükçü, kadına yönelik farkındalık çalışmalarını anlattı

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kurum tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

25 Kasım 2021 Perşembe 13:06
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BAYBURTGÜNDEM- Güne özel Bayburt'ta kamu kurum il müdürlerinin katılımıyla bir kadına yönelik kamu spotu hazırladıklarını belirten Gümrükçü, radyo programlarının  yanı sıra  açık alanda kuracakları stantlarla bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

İşte o açıklama:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Bayburt İli olarak farkındalığı en üst düzeyde sağlamak amacıyla; koordineli ve eşgüdümlü çalıştığımız kurumların il müdürleri ve yöneticilerinin katılımlarıyla hazırlamış olduğumuz Bayburt Farkında Hashtagi(#BayburtFarkında)ile yayınlayacağımız bir kamu spotu hazırladık.

Akabinde farkındalık ve duyarlılığı oluşturmak için “Milli Birlik Ruhuyla” kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için çeşitli etkinliklere ek olarak radyo programı ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğimiz farkındalık çalışmalarımızla kamusal alanlarda stant kurulacağı ve kadına yönelik şiddet kapsamında afiş ve broşür dağıtımlarımız devam etmektedir.

Yine aynı gaye ile spor müsabakalarında sporcuların sahaya çıktığı bir pankartla farkındalığı artırmaya devam ediyoruz. Kadının ailedeki ve toplumdaki önemine vurgu yaparak başlatmış olduğumuz bu farkındalık etkinliklerinde; amacımız 25 Kasımı vesile ederek “Mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplum için kadına şiddete karşı Bayburt İli olarak hep beraber mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz.

” Öte yandan Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kurum binasına “Kadınların Saçları Bile Kırılır Gerisini Siz Düşünün” pankartını astı.

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Gümrükçü, kadına yönelik farkındalık çalışmalarını anlattı
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