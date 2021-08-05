GÜLER PAŞANIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburtlu Hemşerimiz Genelkurmay Başkanı Yaşar Gülerin görev süresi uzatıldı.

Yüksek Askeri Şura’da yaş haddinden emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar dışında TSK komuta kademesinde değişiklik olmadı. Dündar’ın yerine en kıdemli orgeneral olan 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever atandı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in yaş haddi nedeniyle Avsever’e 2022’de Genelkurmay Başkanlığı yolu açılmış oldu. Terfilerle 240 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos’ta 266’ya yükselecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan’ın onayladığı kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kararlar, 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.