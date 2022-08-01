GÖKYÜZÜNÜN ÇELİK KANATLARI BAYBURT SEMALARINDA

SOLOTÜRK Bayburt'ta nefesleri kesti Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK Bayburt'ta gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla nefesleri kesti.

BAYBURTGÜNDEM- Bu yıl Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliği tarafından organize edilen Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine davetli olan ve 18-24 Temmuz tarihlerinde yurt dışı görevi nedeniyle Bayburt gösteri uçuşunu erteleyen SOLOTÜRK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in talimatıyla bugün saat 14.00'te Kent üzerinden uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve vatandaşların Saray Bahçesi Kent Meydanından takip ettiği gösteride, uçak pilotu Hv. Plt. Bnb. Murat Bakıcı tarafından yapılan akrobasi hareketleri yoğun ilgi gördü.

İzleyenlerin alkışlarla destek verdiği ve cep telefonlarına kaydettiği SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü.

Yaptıkları akrobasi hareketleriyle Bayburt semalarını renklendiren SOLOTÜRK ekibi gösterinin ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Uçuş Emniyet Subayı Hv. Plt. Bnb. Emre Mert, Halkla İlişkiler Subayı Üstğm. Alper Şen ve Sosyal Medya Uzmanı Emrah Aslantepe'yi makamında ağırlayan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, nefesleri kesen gösteri için teşekkür ederek SOLOTÜRK ekibine plaket verdi.