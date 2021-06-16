GÖKÇEDERE’DE 12 DERSLİKLİ İLKOKULUN YAPIMINA BAŞLANDI

Vali Cüneyt Epcim, hayırsever Makbule Küçükçalık tarafından Gökçedere Beldesi’nde yaptırılan 12 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Epcim, yüklenici firmayla 12 derslikli okulun 100 günde bitirilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını belirtti.

BAYBURT HABER- Vali Epcim ile hayırsever Küçükçalık’ın temsilcileri arasında Gökçedere Beldesi’nde 12 derslikli ilkokul yapımını öngören protokolün imzalanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlandı. Temel atma çalışmalarının sürdürüldüğü inşaat alanında Vali Epcim, incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada inşaata başlamanın mutluluğu yaşadıklarını kaydeden Vali Epcim, “Bugün itibariyle burada temel atma çalışmaları başladı. İnşallah 100 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde 12 derslikli ilkokul binamızı burada tamamlamış olacağız.” dedi.

Vali Epcim, çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkilileriyle yaptıkları değerlendirmeler sonucu okulun 2021 – 2022 eğitim öğretim sezonuna hazır olacağını bildirdi.

Makbule Küçükçalık’a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini yineleyen Vali Epcim, “Bayburt Valiliği girişimleri ve hayırsever Makbule Küçükçalık’ın destekleriyle yapımını başlattığımız ilkokul binamıza kavuşmuş olacağız. Bu bir rekordur. İnşallah bunu başaracağız. Emeği geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze, özellikle hayırsever Makbule Küçükçalık Hanımefendi’ye tüm Bayburtluların sevgi, saygı ve hürmetlerini iletiyorum. Şahsım adına da ayrıca çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Epcim, ilkokul inşaatının tamamlanmasıyla beldede önemli bir ihtiyacın giderilmiş olacağını belirtti.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, yüklenici firma yetkilileri ve diğer ilgililer eşlik etti.