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GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDE GERİ SAYIMA BAŞLANDI

Vali Cüneyt Epcim, yapımında son aşamaya gelinen Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDE GERİ SAYIMA BAŞLANDI
24 Haziran 2022 Cuma 11:16

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt’ta, kontrolsüz mülteci hareketlerinin önlenmesi ve mültecilerin iade süreçleri tamamlanıncaya kadar koruma altına alınıp barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapımına başlanan Göçmen Geri Gönderme Merkezi büyük ölçüde tamamlandı. Elektrik ve doğal gaz bağlantılarının gerçekleştirilmesi sonrası, merkezde açılış için geri sayıma başlanacak. Devam eden çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, merkezi dolaştı. Vali Epcim, kendisine eşlik eden heyetle bilgi alışverişinde bulundu.

İçerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binasının yer alacağı Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nin 200 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede tasarlandığını söyleyen Vali Epcim, projenin hayata geçirilmesinde emek ve katkısı olanlara teşekkür ettiğini bildirdi. Vali Epcim, projede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel destek ve takibi olduğuna da vurgu yaparak ayrıca teşekkür ettiğini bildirdi.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

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