GENÇ OSMAN DA 1-1 LERİNİ YEDİLER

Genç Osman Stadyumu'ndan GMG Kastamonu Spor’u ağırlayan Bayburt Özel İdare spor karşılaşmadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Bayburt Özel İdare Spor kendi sahasında konuk ettiği Kastamonu spor’la 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Etimesgut Belediye spor’a mağlup olan Bayburt Özel İdare spor, Genç Osman Stadyumunda mutlak 3 puan için çıktığı maçtan 1 puanla ayrıldı.

Her iki takım arasında 2 puan fark olan maçın ilk 45 dakikası 0-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan takım sarı siyahlılar oldu. Sağlı sollu ataklar geliştiren Bayburt Özel İdare spor aradığı gole 66. Dakikada Uğur Mustafa Türk’ün attığı golle kavuştu 1-0.

Yediği gol sonrası Bayburt Özel İdare spor kalesinde pozisyonlar bulmaya başlayan konuk takım Kastamonu spor 3 dakika sonra 69.dakikada Faruk Öcal’la beraberlik golünü buldu 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı. Bayburt puanını 27’ye Kastamonu ise 25’e çıkardı.

Bayburt Özel İdare Spor 10 Mart Çarşamba günü deplasmanda 1922 Konya spor’la mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: BURAK TAŞKINSOY (XX),SALİM ŞANLIER (XX), MURAT GÜÇLÜ (XX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (xx), Ömer (xx),Savaş (xx) ,İbrahim (x)(Dk.72 Osman Emirkanx),Emre Şahin (x),Uğur Mustafa(xx) ,Ali Fırat(xx),Deniz (x),

Ramazan(xx),Salim (x),Sefa(x)

GMG KASTAMONU SPOR: Atakan (xx),Recep (x),Oğuzhan(x)(Dk.89 Can x),Metin Can (xx),Birkan (x)(Dk.89 Can Polat x),Ömer Faruk (x)(Dk.64 Mert xx),Faruk(xx) ,Mustafa (x),Hakkı Can (x),Özgür (xx),Hakan (xx)

GOLLER.: Dk.66 Uğur Mustafa (Bayburt Ö.i),Dk.69 Faruk (GMG Kastamonu Spor )

SARI KARTLAR: Deniz Bayburt Özel İdare, Birkan GMG Kastamonu Spor