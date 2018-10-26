Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi olan Doç. Dr. M. Übeydullah Kahveci Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Bayburt İşkur İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kariyer günlerine katılmak üzere memleketi Bayburt’a gelen Doç. Dr. Kahveci program öncesinde Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Kahveci’yi 2017 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Programı (GEBİP) kapsamında elde ettiği başarı dolayısıyla kutladı ve Bayburt olarak gurur duyduklarını ifade etti. Kahveci ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan, ziyaret vesilesiyle teşekkür ederek Kahveci’ye çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette İşkur İl Müdürü M. Abdullah Kahveci de yer aldı.

TÜBA tarafından düzenlenen GEBİP kapsamında üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarının, araştırmaları ile kendi araştırma gruplarını geliştirmelerinde desteklenmesi ve üstün başarılı araştırmalara özendirilmesi hedefleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Übeydullah Kahveci de fonksiyonel polimerik malzemeler ile kanserli hücrelerin hedeflenmesi ve yüksek hızlı gen alışverişi reaksiyonları üzerine yaptığı çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdiği akademik çalışmalarla Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüş ve hatırlanacağı üzere ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Doç. Dr. M. Übeydullah Kahveci kimdir ?

Doç. Dr. Muhammet Ü. Kahveci 1981 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini Bayburt’ta tamamlayan Kahveci, 2000 yılında Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’ne transfer olan Dr. Kahveci lisans eğitimini burada 2005 yılında üniversite birinciliği derecesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini de yine İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden almıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri süresince (2002-2012) TÜBİTAK başarı bursu ile ödüllendirilen Dr. Kahveci, 2007 yılında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesini almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi esnasında 6 ay boyunca İsveç, Umea Üniversitesi’nde, doktora eğitimi esnasında 2008 yılında 6 ay süre ile Monash Üniversitesi (Avustralya), Malzeme Mühendisliği’nde ve 2013 yılında bir yıl süre ile California Üniversitsi-Los Angeles (UCLA) (ABD), Kimya-Biyokimya Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Türkiye’den sayılı biliminsanının katıldığı Lindau Nobel Ödüllü Biliminsanları Toplantısı’na 2013 yılında ilgili komite tarafından seçilerek katılmıştır.

Akademik çalışma hayatına araştırma görevlisi olarak 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde başlamış, Şubat 2018’den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde Doçent olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Dr. Kahveci, günümüzde önemli malzeme türü olan polimerler ve polimer kimyası üzerine bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinde kanserli hücrelerin ve bakteriyel hücrelerin fonksiyonel polimerik malzemeler ile hedeflenmesi ve yüksek hızlı konjugasyon/klik reaksiyonları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Kahveci çalışma konuları ile ilgili nitelikli uluslararası dergilerde 25 makale, dört kitap bölümü, bir ulusal patent ve birçok ulusal/uluslararası konferans bildirisine katkıda bulunmuştur.