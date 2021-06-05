Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanlığından Tribün yıkım kararı için basın açıklaması yaptı.

Gelecek partisi Bayburt il başkanlığı Gençosman stadında yapılan Tribünün yıkım kararı için basın açıklaması yaptı. Bu zararı kim karşılayacak diye sordu.

Bu memlekete Hesap vereceksiniz. Bayburt Genç Osman Stadyumunda 3 bin seyirci kapasiteli tribününün, Yaklaşık dörtte bir bölümünün yıkım kararı alındı ve yıkıma başlandı Daha önce sorduk bir cevap alamadık Sadece Tribünün yapımında "statik projeden kaynaklanan hatalı imalat nedeniyle" Yıkım kararı alındığına dair komik bir açıklama yapıldı. Bu açıklama kimseyi tatmin etmedi Şuan ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından yıkım işlemleri devam ediyor. SORUYORUZ 1.İhaleyi yapan kurumu Açıklayın. 2.Hatalı iş yapan yüklenici firmayı Açıklayın. 3.Kontrol edenler kimler? Açıklayın. 4.Eski ve yeni haliyle teslim alanları ve teslim edenleri Açıklayın. 5.Yıkıma yol açan asıl eksiklik neler? Açıklayın. 6.Bu zararı kim karşılayacak? Açıklayın. 7.İşini iyi yapmayanlar Cezalandırılacak mı? Açıklayın. 8.Şuanda ihaleyi alıp yıkama başlayan firmayı Açıklayın. 9.Bu ihalelerde kamu zararı toplam ne kadar? Açıklayın. 10.Her şeyin üzerine kapattığınız gibi, 11.Bununda üzerini mi kapatıyorsunuz? Açıklayın. GELECEK PARTİSİ BAYBURT İL BAŞKANLIĞI