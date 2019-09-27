Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor’a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Akhisarspor: 0

Bayburt Özel İdare Spor: 0

Penaltılar: 2-4 Bayburt

Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Saat: 18.30

Hakemler: Hakan Ülker **, Hüseyin Kıvanç Durmaz **, Ersin Erbay **

4. Hakem: Erdem Demirtaş Akhisarspor: Lukac **, Tolga **, Uğur **, Onur *, İlke *(102 Burhan *), Ali Kaan **, Eray **(90+3 Muhammet *), Taha *(35 Rotman *), Bjarnason **, Ergin **, Hadzic *(79 Erhan **) Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre **, Alper **, İsmet **, Ethem **, Mahmut **, Bilal **, Azad **, Sinan ***, Haydar ***(104 Yusuf *), Nevzat ?(10 Emre **(115 Sertan ?)), Tayyib **(90+2 Burak *) Goller: Ergin ve Muhammet (P) (Akhisar) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (penaltılar) (Bayburt)

Sarı Kart: Dk. 33 Ali Kaan (Akhisar) Dk. 90 Haydar (Bayburt)





Maçtan dakikalar 28 derecelik futbola elverişli bir havada oynanan karşılaşmaya konuk takım Bayburt Özel İdare Spor vuruşuyla başlandı.

23’de Ergin’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hadzic’in şutu yandan auta gitti.

29’da Tolga’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.

33’de Atılan uzun pas ile defansın arkasında topla buluşan Emre sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği plase şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

42’de Ergin’in defans arkasına attığı topla buluşan Hadzic’in şutunu kaleci Yunus Emre son anda çıkardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

50’de Haydar’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tayyib’in şutu Lukac’a çarparak kornere gitti.

72’de Emre’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Haydar, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutu Lukac iki hamlede kontrol etti.

73’de Emre’nin ara pasına hareketlenen Sinan defansın arkasında topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez şutu kaleye gönderen Sinan, Lukac’ı geçemedi.

76’da Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eray’ın direk kaleye gönderdiği şutu Yunus Emre direk dibinde çıkardı.

81’de Erhan’ın kaleye 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

82’de Erhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bjarnason’un şutu direğin dibinden auta gitti.

Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince mücadele uzatmalara gitti. İlk uzatma devresine Bayburt başladı.

94’de Haydar’ın pasına iyi hareketlenen Burak, sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına girdi. Burak’ın şutu az farkla yandan auta gitti.

105’de Ceza sahasının hemen dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet’in direk kaleye gönderdiği şutu Yunus Emre kurtardı.

İkinci uzatma devresine Akhisar başladı.

112’de Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde bulunan Ergin’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Müsabaka penaltılara gitti.