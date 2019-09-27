 ﻿
Belediye’de Bundan Böyle Kayıp İlanları Yapılmayacak
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
banner399

GEÇEN SEZONUN FİNALİSTİNİ ELEDİK

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor’a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

GEÇEN SEZONUN FİNALİSTİNİ ELEDİK
27 Eylül 2019 Cuma 11:53

Akhisarspor: 0
Bayburt Özel İdare Spor: 0
Penaltılar: 2-4 Bayburt
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Saat: 18.30
Hakemler: Hakan Ülker **, Hüseyin Kıvanç Durmaz **, Ersin Erbay **
4. Hakem: Erdem Demirtaş

Akhisarspor: Lukac **, Tolga **, Uğur **, Onur *, İlke *(102 Burhan *), Ali Kaan **, Eray **(90+3 Muhammet *), Taha *(35 Rotman *), Bjarnason **, Ergin **, Hadzic *(79 Erhan **)

Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre **, Alper **, İsmet **, Ethem **, Mahmut **, Bilal **, Azad **, Sinan ***, Haydar ***(104 Yusuf *), Nevzat ?(10 Emre **(115 Sertan ?)), Tayyib **(90+2 Burak *)

Goller: Ergin ve Muhammet (P) (Akhisar) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (penaltılar) (Bayburt)
Sarı Kart: Dk. 33 Ali Kaan (Akhisar) Dk. 90 Haydar (Bayburt)


                                                            Maçtan dakikalar

28 derecelik futbola elverişli bir havada oynanan karşılaşmaya konuk takım Bayburt Özel İdare Spor vuruşuyla başlandı.
23’de Ergin’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hadzic’in şutu yandan auta gitti.
29’da Tolga’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.
33’de Atılan uzun pas ile defansın arkasında topla buluşan Emre sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği plase şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.
42’de Ergin’in defans arkasına attığı topla buluşan Hadzic’in şutunu kaleci Yunus Emre son anda çıkardı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
50’de Haydar’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tayyib’in şutu Lukac’a çarparak kornere gitti.
72’de Emre’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Haydar, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutu Lukac iki hamlede kontrol etti.
73’de Emre’nin ara pasına hareketlenen Sinan defansın arkasında topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez şutu kaleye gönderen Sinan, Lukac’ı geçemedi.
76’da Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eray’ın direk kaleye gönderdiği şutu Yunus Emre direk dibinde çıkardı.
81’de Erhan’ın kaleye 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.
82’de Erhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bjarnason’un şutu direğin dibinden auta gitti.
Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince mücadele uzatmalara gitti.

İlk uzatma devresine Bayburt başladı.
94’de Haydar’ın pasına iyi hareketlenen Burak, sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına girdi. Burak’ın şutu az farkla yandan auta gitti.
105’de Ceza sahasının hemen dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet’in direk kaleye gönderdiği şutu Yunus Emre kurtardı.
İkinci uzatma devresine Akhisar başladı.
112’de Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde bulunan Ergin’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Müsabaka penaltılara gitti. 

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
PEKMEZCİ ESNAFLARIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR..
Sonraki Haber
GEÇEN SEZONUN FİNALİSTİNİ ELEDİK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.