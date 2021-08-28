Gazeteciler Cemiyeti başkanımızdan ,Merkez bankası başkanına ziyaret

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Okutmuş, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu Prof. Kavcıoğlu’na bugüne kadar bulunduğu tüm görevlerde Bayburt’a ve Bayburtlu’ya gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kavcıoğlu da Bayburt’un hayatının en önemli noktasında olduğunu ifade ederek, pandemi koşulları ve yeni görevindeki yoğunluktan dolayı Bayburt’a gelemediğini fakat eylül ayı içerisinde bir Bayburt ziyareti planladığını dile getirdi.

Kavcıoğlu, Okutmuş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.