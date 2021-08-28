 ﻿
banner520

Gazeteciler Cemiyeti başkanımızdan ,Merkez bankası başkanına ziyaret

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti başkanımızdan ,Merkez bankası başkanına ziyaret
28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:43
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Okutmuş, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu Prof. Kavcıoğlu’na bugüne kadar bulunduğu tüm görevlerde Bayburt’a ve Bayburtlu’ya gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kavcıoğlu da Bayburt’un hayatının en önemli noktasında olduğunu ifade ederek, pandemi koşulları ve yeni görevindeki yoğunluktan dolayı Bayburt’a gelemediğini fakat eylül ayı içerisinde bir Bayburt ziyareti planladığını dile getirdi.

Kavcıoğlu, Okutmuş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Önceki Haber
Gümüşhane-Bayburt havaalanında asfaltlama çalışması başladı
Sonraki Haber
Bayburt’ta Üreten Eller Kadın Kültür Sanat Festivali Başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.