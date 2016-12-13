Gayri safi millî hasıla açıklandı

İl düzeyinde GSYH'de en yüksek payı sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir aldığı, Son üç sırada ise Bayburt, Ardahan ve Kilis yer aldı.

Gayri safi millî hasıla açıklandı
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TÜİK’ ten yapılan açıklamada il bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2014 yılı sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada il düzeyinde GSYH'de en yüksek payı sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir aldığı bildirildi. Son üç sırada ise Bayburt, Ardahan ve Kilis yer aldı.
İl düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre, 2014 yılı için İstanbul 622 milyar 762 milyon TL ile en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 30,5 pay aldı. İstanbul'u, 186 milyar 977 milyon TL ve yüzde 9,1 pay ile Ankara, 127 milyar 430 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırayı 1 milyar 756 milyon TL ile Kilis, 1 milyar 416 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 238 milyon TL ile Bayburt aldı.

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