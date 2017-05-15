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Florya Sarıhan Resteurant ikinci mekanını “Sarıhan Bahçeşehir” de Açtı..

Florya Sarıhan İşkembe Restaurant'ın sahibi Sayın Kaya Sarıhan ve Müstekim Aydın‘nın birlikte açtıkları Sarıhan işkembe Bahçeşehir tüm hemşerilerimizin hizmetinde.

Florya Sarıhan Resteurant ikinci mekanını “Sarıhan Bahçeşehir” de Açtı..
15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:04

Çok sayıda Hemşerimizin katıldığı açılış gününe Bayburt Mlletvekilimiz Sn Doç.Dr. Şahap Kavcıoğlu,Eski Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Belediye Başkan Yardımcısı, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Köy Dernek Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Başakşehir Bahçeşehir 2.kısım Avni Akyol Caddesi No 7 de hizmete başlayan Sarıhan işkembe Bahçeşehir manzaralı konumu ile müşterilerine 7-24 esasına göre hizmet sunacak.

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Etiketler; #Bahçehir #Sarıhan
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