Bayburt Vakfı Sergi Salonunda bu ay Filografi sergisi açıldı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı sergi salonunun bu ayki misafiri Filografi sanatçısı Ali Arslanhan oldu.

Ali Arslanhan Filografi sanatını yaklaşık on yıldır yapmakta.Sanatçı Ali Arslanhan daha önceki sergilerini Bağcılar Belediyesi Kültür Merkezi,Güngören Belediyesi Kültür Merkezinde ve Derneklerde,21 Şubat Bayburt Gecesinde segilediğini,Şimdide Bayburt Vakfında sergisini açtığını belirtti.Hemşerilerimizin ilgi ve alakasına teşekkür etti.

Filografi segisinde Plaket,Osmanlı eserleri,Bayraklar,Dernek Logoları gibi bir çok eserini sergiledi.

Sergiyi bu hafta Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi,Bayburt Dostlar Meclisi üyeleri gezdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genelş Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Dostlar Meclisi adına Dursun Ali Camadan birer eser satın aldılar.

Filografi Nedir?



Filografi ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilerek belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydan getirilmesi sanatıdır. Bu sanat Orta Doğu'da doğmuş batıya ve uzak doğuya yayılmıştır.



Ülkemizde pek tanımayan bu sanat, zorluğu, sabır gerektirmesi nedeni ile az uygulanmakta olup bütün dünyada unutulmak üzeredir. Günümüzde bu sanatın ustalarından biri olan Saim Devrilmez bu sanatın ruh dinlendirici olması ve olumlu psikolojik etkilerinden dolayı Amerika'da evlerde de verildiğini söylüyor.







Nasıl Yapılıyor?



Filografi sanatçısı önce kafasında bazı motifler tasarlıyor. Daha sonra bu motifleri oluşturmak için tahta panolar üzerine bildiğimiz çivilerini belli bir düzene göre çakıyor. Bu çiviler boyanıp verniklendikten sonra, çivilerin arasından çeşitli renklerde iplikler sıkıca geçirilerek önceden tasarlanmış motifler ortaya çıkarılıyor. Ancak bu iplik geçirme de bir ustalık gerektiriyor. Öyle rasgele bütün çivilerden aynı şekilde iplikleri geçirirseniz hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Ayrıca bu ipliklerin hem sağlam hem kolay temizlenebilir olması ve hem de temizleme esnasında renklerinin solmaması gerekiyor.



Gerek tahta panonun ve gerekse kullanılacak ipliklerin rengi önceden sanatçı tarafından tasarlanıyor. Seçilen renklerin hem birbirine uyumlu olması hem de motifi ortaya çıkaracak şekilde olması gerekiyor. Yani ne renkler birbiri arasında boğulacak ne de çok fazla zıt renkler kullanılarak insan gözü rahatsız edilecek. Burada bütün iş sanatçının yaratıcı yeteneğine ve ustalığına kalıyor.



Ne işe yarıyor?



Panolar evlerde, işyerlerinde dekoratif amaçlarla kullanılıyor. Para ile de satılıyor ama bu işin hareket noktası hobi olması. O kadar titiz çalışmak gerekiyor ki, verilen emek göz önüne alınırsa maddi kazanç içen yapılamayacak bir sanat.