FETÖ/PDY Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

3 ilde eş zamanlı yapılan Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli kişiden 2’si tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün birlikte yaptığı operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Bayburt ilindeki sivil yapılamasına yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olan, örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından verilen talimatlara uyarak Bankasya ‘da hesap açma ve hesap artırımına giderek örgüte maddi destekte bulunan şahıslar ile ilgili olarak Bayburt merkezli Ankara ve Kayseri illerinde 22.11.2017 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca, A.A., S.A., H.A., ve Y.D., isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, H.T ile M.M isimli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü