ŞEHİT OKTAY ALTUNTAŞ İLKOKULU KÜTÜPHANESİ AÇILDI
ŞEHİT OKTAY ALTUNTAŞ İLKOKULU KÜTÜPHANESİ AÇILDI
0
Tügva İşin ehlinden sohbetleri devam etti
Tügva İşin ehlinden sohbetleri devam etti
0
Halk Sağlığına Katkı
Halk Sağlığına Katkı
0
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
0

FETÖ/PDY Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

3 ilde eş zamanlı yapılan Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli kişiden 2’si tutuklandı.

FETÖ/PDY Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
07 Aralık 2017 Perşembe 16:01

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün birlikte yaptığı operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Bayburt ilindeki sivil yapılamasına yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olan, örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından verilen talimatlara uyarak Bankasya ‘da hesap açma ve hesap artırımına giderek örgüte maddi destekte bulunan şahıslar ile ilgili olarak Bayburt merkezli Ankara ve Kayseri illerinde 22.11.2017 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin  ardından çıkarıldıkları adli makamlarca, A.A., S.A.,  H.A.,  ve Y.D., isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken,  H.T ile M.M isimli  şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
ŞEHİT OKTAY ALTUNTAŞ İLKOKULU KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Sonraki Haber
AK PARTİ İL YÖNETİMİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.