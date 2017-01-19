FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bayburt’ta yapılan FETÖ operasyonunda 21 kişi sorgulandı .Sorgulamanın ardından 13 kişi gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/Paralel Devlet yapılanması içinde yer aldığı belirtilen 21 zanlının 13 Gözaltına alındı.Soruşturmanın Merkezi olan Bayburt,İstanbul,Diyarbakır,Trabzon,Van Amasya,Zonguldak,Erzurum,Çorum,da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

