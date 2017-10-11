FETÖ/PDY operasyonu: 12 kişi gözaltında!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, örgütün "Bayburt ili asker yapılanması" içinde bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışma kapsamında 1 teğmen, 3 astsubay çavuş, 5 kıdemli çavuş, 2 uzman çavuş ve 3 "mahrem sivil imam" olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bayburt merkezli, İstanbul, Edirne, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara, Isparta, İzmir ve Samsun da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.