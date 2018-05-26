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Fetani Battal konvoylarla karşılandı..

AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal, Aydıntepe yol ayrımında konvoylar eşliğinde karşılandı.

Fetani Battal konvoylarla karşılandı..
26 Mayıs 2018 Cumartesi 18:00

AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal, Aydıntepe yol ayrımında konvoylar eşliğinde karşılandı. Coşkulu kalabalığın katıldığı karşılamaya Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayları Hakan Kobal, Cengiz Karakaşoğlu, Mustafa Akbaş ve Coşkun Yıldırım da katıldı.

Fetani Battal kendisini karşılamaya gelen vatandaşların tek tek elini sıkarak, kendilerine teşekkür etti. Konvoylar eşliğinde Bayburt'ta giren ve Cumhuriyet Caddesi'nde tur atan Battal, otobüsten vatandaşları selamladı. Fetani Battal daha sonra AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.   

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