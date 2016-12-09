EVLERDE RADON GAZI ÖLÇÜMÜ

Radon Nedir ? Radon gazı renksiz, kokusuz, gözle görülmeyen, topraktan gelen doğal radyasyon türlerinden biridir. Ev, işyeri, okul gibi insanların yaşadığı kapalı ortamlarda mevcuttur. Radon gazı bulunduğumuz bölgenin toprak yapısına göre farklılık gösterir

Bu miktar evin kaçıncı katta olduğuna, ne sıklıkta havalandırıldığına, kullanılan yapı malzemelerine göre farklılık gösterir.

Radon Gazı akciğer kanseri gelişiminde sigaradan sonra en önemli etkenlerden olup, akciğer kanserlerinin %3-15’inden sorumludur. Ev içerisindeki radon kaynağının büyük kısmını (%90), binanın temelinde bulunan toprak ve kayalar oluşturmakla birlikte radon gazı bina yapımlarında kullanılan malzemelerden de ev içerisine sızabilmektedir.

İnsanların doğal kaynaklardan maruz kaldıkları radyasyon dozuna önemli bir katkı oluşturan radon gazının insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesine temel teşkil etmek üzere, kapalı ortamlardaki radon gazı miktarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 81 ilde yapılacak ölçümlerle “Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritası” oluşturulması ve sonrasında “Ulusal Radon Kontrol Programı” geliştirilmesi için Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerji Kurumu arasında yapılan protokol ile Önümüzdeki beş yıl içerisinde tamamlanması planlanan Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi haritalandırılması çalışmasında; Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca bilimsel yöntemlerle seçilmiş ve ülkenin genelini temsil eden, 81 il de 62 bin üzerinde hanede dedektörler ile ev içerinde radon gazı miktarı 2 ay boyunca ölçülecektir. Çalışma ile ilgili bilgiler adres ve kimlik belirtmeden eğitim çalışmalarında, bilimsel nitelikli raporlarda kullanılabilir, veri bankalarına eklenebilir. Çalışma ile ilgili bilgiler bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır. Ülkemiz için bir ilk olacak böyle bir çalışma ilimizde de 12 Aralık 2016 tarihinden itibaren başlayacak olup 2 ay boyunca sürecek olan bu çalışma esnasında halkımızın çalışmayı yürüten Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü personellerine yardımcı olmaları umut eder. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

