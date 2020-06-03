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Esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Bayburt’ta esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi
03 Haziran 2020 Çarşamba 12:03

Bayburt merkeze bağlı Ozansu (Tahsini) köyünde jandarma tarafından ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 101 gram esrar ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ozansu Köyünde 01 Haziran 2020 tarihinde, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.T isimli şahsın evinde ve barakasında gerçekleştirilen aramada 101 gram toz esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 93 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatıyla göz altına alındı.

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